باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

طالب جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تجهيز نجم الفريق لمباريات الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق بمباراة المقاولون العرب.


وأشارت تقارير صحفية، أن باتشيكو طالب بتجهيز الظهير الأيمن للفريق حمزة المثلوثي، المنضم من نادي الصفاقسي التونسي.


وانضم المثلوثي لنادي الزمالك قادماً من الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع الفريق.


وأشاد المدرب البرتغالى بإمكانيات المثلوثى الفنية، ولكنه طلب زيادة الحمل البدنى للاعب من أجل تجهيزه بشكل قوى لانطلاقة مسابقة الدورى الممتاز.


يذكر أن باتشيكو اعتمد على أحمد عيد فى التشكيل الأساسى خلال الفترة الماضية فى مركز الظهير الأيمن.


وواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في افتتاح الدوري المصري 2020/2021 مساء السبت المقبل.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 6 ساعات

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 17 ساعة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 18 ساعة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ أقل من ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ أقل من ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر