خالد عكاشة: زيارة السيسي لفرنسا الأنجح.. والرئيس يلتزم بأداء دبلوماسي رصين (فيديو)

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد أهم وأنجح الزيارات الخارجية للرئيس.



وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الزيارة تكتسب أهميتها من التغيرات الدولية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها اقتراب تولي إدارة أمريكية جديدة الحكم، مع ظهور لقاح كورونا».



وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية «زيارة الرئيس السيسي لفرنسا حظيت باهتمام دولي كبير، كونها ناقشت عدة قضايا مهمة من بينها أمن البحر المتوسط، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والقضية الفلسطينية».



وحول حوار الرئيس السيسي مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، قال عكاشة «الرئيس لم يذكر تركيا أو اسم أردوغان، كونه دائما يحاول تقديم أداء دبلوماسي رصين».

