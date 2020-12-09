داعية إسلامي يكشف فضل التصدق على الفقراء (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن من يقدم نفسه لله عز وجل من خلال الجهاد في الدفاع عن العرض والوطن، فسيكون في منزلة عالية، عند الله مع النبيين والصدقين والشهداء والصاحين، ومن يقدم المال لله فسينال منزلة عظيمة أيضا عند الله.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن سيدنا أحمد بن حنبل كان صائمًا في يوم من الايام، فسمع أحد الرجال يقول:" من يقرض الغني الوفي"، والمقصود بالغني والوفي هنا هو الله عز وجل، والمقصود هنا من يتصدق على الله، من خلال التصدق على عباده من فقراء المسلمين.

ولفت إلى أن الله عز وجل، عندما سمع هذا السائل، فطلب من الخادم الخاص به بإرسال الطاعم الذي أمامه وهو صائم الى السائل، وقال لخادمه الله عز وجل قال:"لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ".

وأشار إلى أن الله أمر الاغنياء بالتصدق على الفقراء، ومن يتصدق على الفقراء، فأكنه أعطى الله عز وجل، وهذا واضح في قوله تعالي:" مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً".

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