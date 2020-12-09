داعية إسلامي: الجهاد بالمال أجره عظيم عند الله

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن اعلى درجات لجهاد هو الجهاد بالنفس، من أجل الحفاظ على العرض والدين، وهذا أعلى أنواع الجهاد، وهناك جهاد أقل درجة، وهو الجهاد بالمال من خلال إخراج جزء من المال، وهذا الجهاد عظيم عند الله عز وجل.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الله عز وجل عظم الجهاد بالنفس والمال، وهذا واضح في قوه تعالى: "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ".

ولفت إلى أن من يقرض الفقراء، فكانه يقرض الله عز وجل، وسيقوم الله برد هذا القرض أضعاف مضاعفة، وهذا واضح في قوله تعالي:" مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً". 

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