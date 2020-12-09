هالك يقترب من الدوري الإنجليزي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال تقرير صحفي بريطاني، إن المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، قد يلعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية عقده مع شانجهاي إيست آسيا الصيني.

 

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " صن " البريطانية، فإن هالك ينتهي عقده مع الفريق الصيني، في نهاية الشهر الجاري، ويمكنه الإنتقال الى أي نادٍ في يناير.

 

 

وأضافت الصحيفة أن هالك صاحب الـ34 عاماً، قد يعود الى أوروبا في يناير القادم، بعد أن لعب 4 سنوات في فريق شانجهاي إيست آسيا.

 

 

يذكر أن هالك لعب مع فريق شانجهاي 145 مباراة في جميع المسابقات وسجل 76 هدفاً وصنع 54، علماً انه لعب مع منتخب البرازيل 48 مباراة وسجل 11 هدف.

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