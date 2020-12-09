آخرهم العيون الملتهبة.. قائمة بأحداث أعراض كورونا

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يوما بعد الآخر، تكشف دراسات عن أعراض جديدة تدل على إصابة الإنسان بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة، ولم تستطع الحكومات السيطرة عليه.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة كاملة بأحدث الأعراض المكتشفة لفيروس كورونا التاجي المستجد، وفقا لما أعلن عنه المختصين :



- العيون الملتهبة تعد من أهم المؤشرات القائمة على الرؤية لـ"كوفيد-19"، وفقا للدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة BMJ Open Ophthalmology، ووجدت الدراسة أن التهاب العيون كان أكثر شيوعا بشكل ملحوظ عندما كان المشاركون مصابين بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغ 16%عن المشكلة كأحد أعراضها، وأفاد 5% فقط أنهم أصيبوا بهذه الحالة مسبقا، بينما أفاد 18% من الأشخاص أنهم يعانون من رهاب الضوء (حساسية الضوء عدم تقبل غير طبيعي للإدراك البصري للضوء) كأحد الأعراض، وكانت هذه زيادة بنسبة 5% فقط عن حالة ما قبل "كوفيد-19".



- بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ظهرت أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، هى: اضطراب السكر فى الدم، واضطرابات الجهاز الهضمى مثل الإسهال، إلى جانب الشعور بالإعياء والضعف، تضاف إلى قائمة الأعراض المعروفة فى الوقت الحالى، التى تتراوح بين فقدان حاستى الشم والتذوق، وارتفاع الحرارة "الحمى"، وضيق التنفس، أو الشعور بالإعياء.



- وكشف الأطباء عن بعض الأعراض الخفية من بينها الألم الشديد في الشفاه، وأوضحت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد أن الإصابة بكورونا قد ينتج عنها ألم في الشفاه ويمكن أن تصبح جافة ومتقشرة عندما تتعافى، وقد يحدث ألم داخل الفم أيضا.



- مؤخرا ظهر عارض جديد، حيث قال العلماء إن الطفح الجلدي، قد يكون في بعض الأحيان، العارض الوحيد الملاحظ للمصابين بكورونا، وورصدوا ثلاثة أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس الأمر الذي دفعهم للدعوة إلى إدراج الطفح باعتباره أحد الأعراض الرئيسية للوباء.



- وفي 26 يونيو الماضي، كشفت أحد الدراسات عن وجود أعراض جديدة للفيروس، فقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، إن هناك 3 أعراض جدد لمرض فيروس كورونا، وهم احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.

