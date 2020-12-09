أمطار وشبورة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الخميس

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (إسكندرية- مطروح- السلوم).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

