أمطار وشبورة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الخميس
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:53 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (إسكندرية- مطروح- السلوم).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (إسكندرية- مطروح- السلوم).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.