بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.. جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

واشار سوسة الى ان الجامعة قامت بعمل مبادرات طلابية وندوات للتوعية بمخاطر الفساد وخطورتة علي المجتمع وعمل مطويات وملصقات للتوعية بمخاطره علي المجتمع بالاضافة الي مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منة من خلال التعاون معهم مثل البنك الاهلي المصري

وفى كلمته وجه اللواء خالد عبداللطيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية الشكر لجامعة بنها لمشاركتهم فى احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد مشيرا الى ان جامعة بنها كانت سباقة فى تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنصة هامة فى توعية الطلاب بالأمور المتعلقة بالفساد باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل مصر.



وأكد عبداللطيف أن مكافحة الفساد ليس مسئولية الأجهزة الرقابية فقط ولكنها مسؤولية تشاركية بين جميع فئات المجتمع مشيرا الى أنه لابد من وجود وعي وإصرار للعمل على مكافحة الفساد لما له من مردود ايجابي على الفرد والمجتمع.



واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية فى كلمته تعريف الفساد والآثار السلبية الناتجة عنه وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها فى وضع السياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته

كما استعرض خلال اللقاء جهود هيئة الإدارية واختصاصاتها ودورها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام مؤكدا على أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد.