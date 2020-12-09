أمير تبوك يطلع على التقرير الأحصائي لقوات الأمن والحماية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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 اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزير أمير منطقة تبوك على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 1441هـ وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ,قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع نيوم العميد بحري نواف بن فهد العنزي.

 

كما استمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوة الخاصة للأمن والحماية ، مثنياً سموه على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ومتابعة وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه أعرب العميد العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

 

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