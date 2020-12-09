الصحة: رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بالتعاون مع الشركات المختصة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بشاي" للصلب، لمناقشة سبل التعاون بهدف تلبية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بما يلزم من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتوفير "الأكسجين الطبي" بشكل مستمر بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي، خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن الوزيرة أكدت على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات المنتجة، لزيادة القدرة الإنتاجية من الغازات الطبية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي.

ومن جانبه، أكد المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بشاي للصلب، تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي وزيادة ضخ اسطوانات الأكسجين الطبي بالمستشفيات، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لجهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على توفير جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وكذلك حرصها على تذليل التحديات التي تواجههم والعمل على حلها.
الصحة: رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بالتعاون مع الشركات المختصة
الصحة: رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بالتعاون مع الشركات المختصة
الصحة: رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بالتعاون مع الشركات المختصة
الصحة: رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بالتعاون مع الشركات المختصة

أخبار تهمك

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ أقل من نصف ساعة

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ أقل من ساعتين

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ 39 دقيقة

"رغم المقاطعة العربية" .. قطر تستمر في نشر نار الفتنة

منذ أقل من نصف ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 17 ساعة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر