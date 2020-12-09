وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ببحث حالة هناء محمد محمد المحصراوي، والمقيمة بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية، والتي ناشدت عبر إحدي وسائل الاعلام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش لها ولأبنائها المعاقين وتوفير منزل آمن لهم بدلًا من المنزل المتهالك الآيل للسقوط الذين يعيشون فيه.

وتوجهت علي الفور أماني النادري مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية إلي منزل السيدة لبحث حالتها الاجتماعية، والصحية، بالإضافة إلي دراسة حالة السكن الذي تعيش فيه وسبل الرعاية التي تحصل عليها في الظروف الصعبة التي تعيشها.

وقد تبين أنها كانت تحصل على تكافل وتم ايقافها لوجود تأمينات اجتماعية لها،وجار فحص موقفها مع التأمينات والتوجيه بإعادة الحصول علي الدعم النقدي" تكافل".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة مالية فورية لها من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالغربية بقيمة ٢٠٠٠ جنيه،وصرف مساعدة شهرية لها من ذات المؤسسة، بالإضافة إلي التنسيق مع إحدي الجمعيات الاهلية لإعادة تأهيل منزلها أو إيجار منزل بديل لها.

كما وجهت السيدة نيفين القباج بصرف مساعدات عينية للسيدة" بطاطين" لمواجهة برودة الطقس، وكذلك مواد غذائية.

كما جار التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي علي نجليها ذوي الإعاقة، كإجراءات استباقية لحصولهما علي معاش " كرامة".
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية

أخبار تهمك

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ أقل من ساعتين

"لتنفيذ أجندتها الإرهابية".. قطر تسخر أعلامها لمهاجمة الدول العربية

منذ 43 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ ثلث ساعة

"رغم المقاطعة العربية" .. قطر تستمر في نشر نار الفتنة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر