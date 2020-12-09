وزيرا "التعليم" و"الثقافة" يفتتحان عدد من المشروعات التعليمية بأكاديمية الفنون

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افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مواد الفنون.



وخلال مراسم الإفتتاح أكد الدكتور طارق شوقي، على مدى أهمية التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوفير نظام تعليمي يُمَكّن الطلاب من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف مختلفة، تؤثر إيجابيًا على تشكيل وعي وسلوك أفراد المجتمع.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة؛ لإدراج المزيد من المدارس التي تعمل على ثقل قدرات الطلاب في مختلف المجالات الفنية والثقافية، واكتشاف الموهوبين ودعمهم.



وأضاف شوقي أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كل مجالات الفنون، لافتًا إلى أن المدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية، وذلك من خلال استخدام الجانب الفني والثقافي عن طريق عرض فيديوهات تفاعلية ومسرحيات ومقطوعات موسيقية، لضمان تطبيق نظام التعليم التفاعلي الذي يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حثهم الإبداعي والفني، ذلك بالإضافة إلى تطبيق الجانب العملي من خلال تدريب الطلاب بورش ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.



وفي سياق متصل، شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيناس عبد الدايم، في افتتاح مجموعة من المشروعات الثقافية بأكاديمية الفنون، والتي تتضمن متحف الفنون الشعبية، بالإضافة إلى خمس مكتبات وهم مكتبة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبة إصدارات الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومكتبة إصدارات صندوق التنمية الثقافية، وكذلك مكتبتي إصدارات دار المعارف وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة.