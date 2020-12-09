تشييع جنازة والد الفنانة داليا البحيري

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شيعت منذ قليل جنازة محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري من مسجد الصديق بمساكن شيراتون والذي توفى اليوم بأحد المستشفيات.



وتفاجأ الجميع اليوم بخبر وفاة والد داليا البحيري من خلال منشور أحمد فريد قائلا " توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسلسل "فلانتينو"، الذي شاركت به في سباق الرمضان 2020 وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني

