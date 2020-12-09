السفيرة جيلان علام: العالم كله شاهد الاستقبال المتميز للرئيس السيسي في فرنسا (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا هي زيارة متعددة الجوانب ولها ملفات تحمل زخم كبير بالنسبة للعلاقات المصرية الفرنسية.

وأضافت "جيلان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هذه الزيارة تسبق قمة الاتحاد الأوروبي خصوصا فيما يتعلق بقضية شرق المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة هي زيارة دولة ودبلوماسية على مستوى القمة خاصة أنها امتدت على ثلاثة أيام، مؤكدة أن لها فوائد عديدة خصوصًا في ملف العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس.

وأوضحت أن العالم كله شاهد الاستقبال المتميز للرئيس السيسي من الجانب الفرنسي، لافتة إلى أن القضايا الإقليمية من أهم الملفات التي ناقشها السيسي مع نظيره الفرنسي وكذلك العلاقات الثنائية باعتبارها كانت الأكثر شيوعا في مقابلات الرئيس الخارجية الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا..

أعرب المحلل السياسي، عن إجابه وسعادته بإثارة ملف حقوق الانسان في مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي، حيث كان من المهم توضيح ما تفعله مصر في هذا المجال، مؤكدًا أن ملف حقوق الانسان جرى إفقاره في الفترات الماضية وتم تناوله في الخارج، واختزاله في بعض الشخصيات، بعضها الان قيد التحقق.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب "، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية، "ON"، مساء الثلاثاء، أن مصر تعرضت لازمة شديدة في بداية العقد الحالي، ومرت بظروف صعبة وإختزل ملف حقوق الانسان، في كون هناك شريحة من الناس، تريد التظاهر طول الوقت دون برنامج ثقافي أو اقتصادي أو سياسي يقدم للمجتمع ".

وتابع: "إحنا بنسمع بس في حقوق الانسان عن حق التظاهر والاعتصام والاضراب، لكن حق الانسان في التنمية متجاهل بالرغم من عملية التنمية الدائرة الان في شمال مصر وجنوبها وجميع ربوعها، بالاضافة إلى حق الاقباط وعلاقة المواطنين فيما بينهم التي شهدت تطورًا حاسمًا، بالاضافة لحقوق المرأة وتمكينها وهي حقوق إنسانية أكيدة وموجودة في مواثيق دولية لكن لايهتم بها ".

وأكد أن هناك جمعيات لحقوق الانسان تحاول ابتزاز مصر عبر تصوير نفسها أنها صاحبة الحق الاصيل في المعلومات وأنها تعاني ظلم في مباشرة عملها.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ 36 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ ساعة و 22 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"لتنفيذ أجندتها الإرهابية".. قطر تسخر أعلامها لمهاجمة الدول العربية

منذ 41 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 17 ساعة

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ أقل من نصف ساعة

"رغم المقاطعة العربية" .. قطر تستمر في نشر نار الفتنة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر