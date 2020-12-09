عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى منذ قليل الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وكتبت ابنتة الكاتب الروائي قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

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