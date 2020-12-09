أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، اليوم الأربعاء، إن "مانشستر يونايتد أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب خروجه من دوري الأبطال على يد رازن بال شبورت لايبزيغ الثلاثاء".



وكان يونايتد بحاجة للتعادل للتأهل إلى دور الستة عشر لكنه دفع ثمن البداية المتواضعة، وخسر 2-3 ليحتل المركز الثالث في المجموعة لينتقل إلى الدوري الأوروبي ثاني البطولات القارية للأندية.



وقال مورينيو، الذي قاد يونايتد للقب الدوري الأوروبي في 2017، للصحافيين قبل استضافة انتويرب البلجيكي غداً الخميس "الأندية التي انتقلت للدوري الأوروبي من دوري الأبطال قوية وعادة لا تنتمي إلى مستوى الدوري الأوروبي.



"يونايتد أحد الأندية الكبيرة. مجموعته كانت صعبة للغاية في وجود باريس سان جيرمان ولايبزيغ. كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا على أي منهم".



وتوقفت المباراة الاخرى ضمن المجموعة الثامنة بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر، في الدقيقة 13 عند اتهام الحكم الرابع سيباستيان كوليتسكو بتوجيه اساءة عنصرية للمدرب المساعد للفريق التركي.



وقال مورينيو، الذي شجب الواقعة، إن "المباراة ستدخل التاريخ لأسباب سلبية".



وأضاف "يجب مكافحة كافة أشكال العنصرية وعدم قبولها أبدا. بالطبع الحكم الرابع ارتكب خطأ غير مقبول لكنه وحده القادر على فتح قلبه والاعتذار وتقبل العواقب".



وقال المدرب البرتغالي إن "قلب الدفاع سيرج أورييه سيغيب عن مباراة انتويرب، وقد يحصل لاعب الوسط بيير-إيميل هويبيرغ على راحة، لكن لاعب الوسط الفرنسي تانجاي ندومبلي بات جاهزا للمشاركة أساسياً".



ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة العاشرة بعشر نقاط لكنه يمكنه التفوق على انتويرب وتصدر المجموعة في حال فوزه غداً الخميس.