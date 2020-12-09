رئيس مجلس "الشيوخ" ينعى والد أحمد أبو هشيمة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للنائب أحمد ابوهشيمة عضو مجلس الشيوخ، ينعى فيها اللواء حمدي أبوهشيمة، والد النائب، والذي وافته المنية اليوم الاربعاء، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأرسل كل من المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلا المجلس ببرقيه عزاء يشاطران فيها النائب ابو هشيمة الاحزان.

كما نعي المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري، والد النائب، داعين الله سبحانه.وتعالى أن يدخله فسيح جناته

وكان قد توفي اللواء حمدي أبوهشيمة، والد أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وقال أبوهشيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.

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