هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
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فى تحول مفاجئ اصيبت أسعار الذهب بهبوط حاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الأصول الخطرة وسط التفاؤل بلقاح كورونا.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً مع ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات، مع التفاؤل بشأن التحفيز ولقاح كورونا.

في حين أن محاولة جديدة في الولايات المتحدة للاتفاق على حزمة دعم مالي جديدة دعمت الذهب كتحوط ضد التضخم المحتمل، كانت الأخبار أيضاً بمثابة حافز إضافي للميل إلى المخاطرة.

وأصبحت بريطانيا أمس الثلاثاء أول دولة غربية تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، كما أحرزت فايزر وجونسون آند جونسون مزيداً من التقدم في التجارب والموافقات التنظيمية على التوالي.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح في أول 100 يوم له بالمنصب. 

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 29.50 دولار إلى 1845.40 دولار للأوقية. 

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة إلى 1843.63 دولار للأوقية. 

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.88.

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