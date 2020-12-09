موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

يستهل فريق الزمالك مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2020 – 2021 بمواجهة نارية ضد فريق المقاولون العرب بالجولة الأولى من البطولة المحلية.





وستقام المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمقاولون العرب في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءاً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، يوم السبت المقبل، الموافق 12 ديسمبر لعام 2020، على ملعب المقاولون، في الجولة الأولى من البطولة المحلية.





وأنهى الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري بالموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما احتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 54 نقطة، ويسعي كلا الفريقين للمنافسة على لقب البطولة بالموسم الجديد.





وتخشى الجماهير البيضاء من تعثر الزمالك أمام المقاولون في ظل الأزمات التي يعاني منها الفريق وإيقاف مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لتولي إدارة القلعة البيضاء، بالإضافة لفشل الإدارة في إبرام صفقات قوية هذا الصيف حيث اكتفي النادي بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي وإعادة الثلاثي محمد أشرف روقا وأحمد أبو الفتوح وحميد أحداد بعد انتهاء إعارتهم.





في المقابل يدخل المقاولون العرب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لدور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب تحقيق انتصار كاسح على حساب فريق أرتا سيدار بطل جيبوتي بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين، وضرب موعدا ناريا مع النجم الساحلي التونسي في الدور التالي بالبطولة.





ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم 12 – 12 – 2020، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، وعلى البث الأرضي للتليفزيون المصري، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر على شبكة الانترنت.