قفزة بمخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، عن قفزة بمخزونات النفط في الولايات المتحدة لترتفع بنحو 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، لتسجل 503.2 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 0.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.





في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.





وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 1 بالمائة إلى مستوى 49.33 دولار للبرميل.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 46.02 دولار للبرميل.