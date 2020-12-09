زد يفوز على النجوم بالقسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
نيرمين خضر
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حقق نادي زد بقيادة أسامة نبيه، فوزا هاما على يد النجوم، بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

تقدم زد عن طريق لاعبه محمد القط في الدقيقة 10 من الشوط الأول، ثم أدرك اللاعب محمد همام التعادل للنجوم في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، بينما أحرز اللاعب رضا الويشي الهدف الثاني والفوز لزد في الدقيقة 61 من عمر المباراة، ليقتنص زد أول ثلاث نقاط في القسم الثاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد إلى 5 نقاط من تعادلين وفوز، بينما يتجمد رصيد النجوم عند نقطة واحدة جمعهم من مباراتين.

نتائج مبارايات الاسبوع الثالث

جمهورية شبين 1-1 القناة
منتخب السويس 0-0 كوكاكولا
زد 2-1 النجوم
سرس الليان 2-2 طنطا
النصر 2-2 الزرقا
الداخلية 1-1 بورتو
بتروجيت 0-0 الترسانة
المريخ 0-0 السكة الحديد

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