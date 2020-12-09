"بعد 3 أعوام من المقاطعة".. كشف وسقوط العديد من الجواسيس والعملاء لتنظيم الحمدين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
Advertisements

 العام الثالث للمقاطعة شهد تساقط العديد من عملاء وجواسيس "الحمدين فعاماًا بعد عام يضيق الخناق حول عملاء وجواسيس ومرتزقة تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر، مع الكشف عن جرائمهم وإحباط مؤامراتهم، ووقوعهم في قبضة العدالة حول العالم.

 

 

 

وبالتزامن مع مرور 3 أعوام على مقاطعة قطر من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، لدعمها الإرهاب، تشهد المحاكم في عدة دول الكثير من القضايا لمطاردة تنظيم الحمدين وعملائه والمتعاونين معه، بعضها صدرت به أحكام نهائية، والبعض الآخر ما زال منظورا أمام القضاء.

 

 

 

وشهد العام الثالث للمقاطعة، تساقط العديد من عملاء وجواسيس "الحمدين"، حيث أعلنت السلطات المصرية، ضبط خلية "إخوانية إرهابية" تقوم بإعداد تقارير "مفبركة" عن الأوضاع في البلاد، وإرسالها لقناة "الجزيرة".

 

 

 

 

 

وبعدها بأسبوع  تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك يوم 28 مايو/آيار الماضي، تتهم شركة محاماة أمريكية بالعمل كجاسوس لمصلحة قطر.

 

 

 

 

 

 

 

أما في الصومال، فتتزايد المطالب بالتحقيق مع عميل قطر الإرهابي فهد ياسين، رئيس الاستخبارات الصومالية، المعروف بعلاقاته بتنظيم القاعدة ونظام الدوحة الذي عمل في السابق بقناة الجزيرة على مقاليد أهم الأجهزة الأمنية في البلاد.

 

 

 

 

 

أما أبرز قضايا التجسس التي صدرت فيها أحكاما نهائية، فكانت في العام الثاني للمقاطعة، وتحديدا في 28 من يناير/كانون الثاني 2019، حيث أيدت محكمة التمييز البحرينية، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، واثنين من مساعديه بتهمة "التخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

 

أخبار تهمك

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 15 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

"لتنفيذ أجندتها الإرهابية".. قطر تسخر أعلامها لمهاجمة الدول العربية

الآن

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 14 ساعة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعة و 25 دقيقة

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعافي نجم الزمالك من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

05:01 م

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

02:54 م

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر