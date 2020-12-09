يوفنتوس يرحب بعودة نجم مانشستر يونايتد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي فتح الباب أمام عودة الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى السيدة العجوز في فترة الانتقالات المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا كان قد أكد في تصريحات صحفية بأن رحلة بوجبا مع مانشستر يونايتد قد انتهت ومن الجيد أن يرحل في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد بول بوجبا ينتهي في صيف 2022 مع الشياطين الحمر وسيكون من الصعب رحيله في يناير المقبل بينما سيرحل النجم الفرنسي مقابل مبلغ مناسب الصيف المقبل.

وقال باراتيتشي في تصريحات صحفية:" نحن نحب بوجبا، إنه لاعب رائع لكنه يلعب لمانشستر يونايتد الآن، لن يرحل مجانًا عن مانشستر يونايتد، علينا أن ندفع إذا كنا نرغب في التعاقد معه، سيكون مكلفاً".

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