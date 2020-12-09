موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الأهلي لبداية رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2020 – 2021، والذي ينطلق يوم 11 ديسمبر الجاري، حيث سيواجه المارد الأحمر فريق مصر المقاصة في مستهل مشواره بالبطولة.

وكان النادي الأهلي حصد لقب بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي للمرة 42 في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 89 نقطة متفوقا بفارق نقاط كبير عن غريمه الزمالك صاحب المركز الثاني بالبطولة، ويسعي المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلي بالموسم الجديد.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، على استاد (الأهليWE السلام) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز 2020 – 2021.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق بداية قوية في انطلاقة مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجديد، ويسعي لتحقيق الفوز على الفريق الفيومي وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة مبكرا على صدارة الترتيب ولقب البطولة، محاولاً الاستفادة من الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد تحقيق الثلاثية التاريخية.

على الجانب الآخر، يسعي المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب في بداية مشواره بالدوري الممتاز وذلك حتي يحصل لاعبيه على دفعة معنوية في بداية المسابقة المحلية، لرغبة الفريق في العودة لمراكز المقدمة بالموسم الجديد بعد تذبذب الأداء والنتائج بالموسم الماضي.

وستذاع مباراة الأهلي والمقاصة يوم الأحد 13 – 12 – 2020، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، وعلى البث الأرضي للتليفزيون المصري.

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