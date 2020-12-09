أمطار ورياح.. تعرف على حالة الطقس الأيام المقبلة

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مع دخول فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، للاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، فضلا عن إتاحتها للأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



وفى هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بالظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الخميس، 10 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 15 ديسمبر، تستعرضه "الفجر"، فيما يلى من سطور:



يوم الخميس 10 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية.



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم، وسيدى برانى، وسيوة".



يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية.



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم السبت 12 ديسمبر 2020.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية، ومطروح، والسلوم".



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم، وسيدى برانى، وسيوة".



يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية، ومطروح، والسلوم".



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020:



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم".



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية".



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".



- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية".



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن تلك التنبؤات يتم تحديثها بشكل يومى.