تعادل منتخب السويس مع كوكاكولا في القسم الثاني
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:54 م
محمود أبو الليل
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انتهت منذ قليل مباراة منتخب السويس و فريق كوكاكولا بالتعادل السلبي بدون أهداف ، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة من دوري القسم الثانى.
لعب السويس بتشكبيل ضم، محمود كوكو، احمد فراويلة، ابراهيم عوض،كريم يكن ،نورالدين العريان،️ احمد فتحي، عماد علاء، محمد ابو جبل، رفعت مفتاح، ابو النصر حلمي، احمد زغلول
وجلس على مقاعد البدلاء: محمد عاطف، طارق مصيلحي، احمد الجندي، مصطفي كالوشه، محمد جمال، أحمد فوزي، احمد حسين، محمود سمير، محمود علي
وبهذا النتيجة ارتفع رصيد منتخب السويس الى 3 نقاط من 3 تعادلات، في المقابل ارتفع رصيد كوكاكولا الي 4 نقاط جمعهما من خسارة و تعادل و فوز وحيد.
وشهد اللقاء غضب شديد من عدد جماهير السويس الذى حضر المباراة، بعد اداء دون المستوى للاعبين منذ انطلاق المسابقة.