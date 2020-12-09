تعادل منتخب السويس مع كوكاكولا في القسم الثاني

لعب السويس بتشكبيل ضم، محمود كوكو، احمد فراويلة، ابراهيم عوض،كريم يكن ،نورالدين العريان،️ احمد فتحي، عماد علاء، محمد ابو جبل، رفعت مفتاح، ابو النصر حلمي، احمد زغلول





وجلس على مقاعد البدلاء: محمد عاطف، طارق مصيلحي، احمد الجندي، مصطفي كالوشه، محمد جمال، أحمد فوزي، احمد حسين، محمود سمير، محمود علي

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد منتخب السويس الى 3 نقاط من 3 تعادلات، في المقابل ارتفع رصيد كوكاكولا الي 4 نقاط جمعهما من خسارة و تعادل و فوز وحيد.