عبد المعز: الشكر صفة الأنبياء والأولياء والأتقياء والصالحين (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الشكر هي صفة الأنبياء والمؤمنين والأولياء والصالحين، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده أن يشكروه.

وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يتفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه شكور، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب معاذ بن جبل وحثه في ختام كل صلاة أن يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

وقال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن المسلم لابد أن يكون لديه انسانيه وضمير، ولابد أن يشكر الله من خلال التصديق ومساعدة الفقراء، مضيفًا أن المشاركة في توصيل المياه للفقراء في الامان الفقيرة التي لا يوجد بها مياه، يجوز أن يحتسب من مال الزكاة.

وشدد "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية منال عبد اللطيف، ببرنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، على ضرورة عدم إضاعة الفرصة في المساهمة في العمل الخيري، معقبًا: "ممكن الواحد يموت فجأة، وعلى الإنسان أي ان يستغل أي فرصة في العمل الخيري، وخاصة الصدقات".

ولفت إلى أن المسلم إذا أنفق ماله على الفقراء فسيرفع عند الله عدة درجات، معقبًا: "على قدر انفاق الإنسان ما يحبه، على قدر عطاء الله له".

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