"حالات القمع مستمرة".. أردوغان يأمر بتوقيف 342 شخص بينهم العشرات من الجيش

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
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أمرت السلطات التركية،  باعتقال 342 بينهم عشرات العسكريين، بدعوى تورطهم في مسرحية الانقلاب عام 2016.

 

 

 

وأصدر ممثلو الادعاء في ولاية إزمير، غربي البلاد، مذكرات توقيف بحق 305 عسكريين، بينهم 295 فردا لا يزالون في الخدمة في القوات البرية التركية وسلاح الجو.

 

 

 

ووجهت لهم اتهامات بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

 

 

 

 

 

على الصعيد نفسه, أصدر مكتب النائب العام في العاصمة أنقرة, قرار باعتقال 37 شخصًا داخل إحدى الأكاديميات الطبية العسكرية بالمدينة، بينهم 31 طبيبًا، وذلك للتهمة ذاتها.

 

 

 

 

 

ومنذ الانقلاب المزعوم، تحتجز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

 

 

 

 

 

وقضت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

 

 

 

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني

 

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