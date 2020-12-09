وكيل صحة الدقهلية: 25 مصاب في حادث قطار المنصورة واحتجز 4 بالمستشفى الدولي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية عن إرتفاع مصابي حادث قطار المنصورة إلى 25 حالة.

واوضح مكي ان المستشفي استقبل 22 من بينهم 4 تم احتجازهم داخل المستشفي وتم اسعاف 3 في موقع الحادث وخروج 18 من المستشفي، والمحجزين ما بين احدهم بقسم التجميل وحالتين جراحة عامة، وجراحة مخ وأعصاب. 

وكانا إنفصلت عربة قطار المنصورة المطرية عن القطار علي اثر اصطدامها بجانب المحطة الأسفلتي اثناء عملية تبديل الإتجاه.

وبلغ عدد المصابي في حادث انفصال عربه قطار فى محطه منصورة رصيف رقم واحد المتجة الي المطرية الي 14 حالة.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية إلى أن الإصابات مبدئيا متوسطه ما بين كدمات وكسور، مؤكدا الدفع ب الإسعاف 9، ولا يوجد وفيات حتى الان.

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصلدم قطار بجانب المحطة " التليتوار".


انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الامن وتبين تصادم القطار بجانب المحطة اثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة. 


تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.

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