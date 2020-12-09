تفاصيل لقاء محافظ أسوان بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ

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فى أجواء من المصارحة والشفافية الكاملة ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأيضًا عمد ومشايخ وقيادات قرى نصر النوبة والجعافرة حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة علمية عليا لدراسة المقترح المقدم من أحد المواطنين بشأن تركيب خط بديل لمسار الخط الحالى الخاص بتحويل المياه المعالجة ثلاثيًا من محطة معالجة بلانة الثلاثية إلى أحد المصارف المائية على أن تضم اللجنة إستشاريين ومتخصصين من كليتى الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بجانب مسئولى البيئة والصحة والرى، وأتفق الجميع على أن قرار اللجنة سيكون نهائيًا وملزم تنفيذه للجميع وهو الذى يتوازى مع إستكمال الأعمال الحالية التى تصلح مع الحلين لكسب الوقت ومما سيساهم فى إنجاز أى حل من الحلول المقترحة.





وأضاف اللواء أشرف عطية بأننا نعمل لمصلحة المواطن وحمايته من أى أخطار بعيدًا عن أى إنتماءات قبلية أو عصبية، وخاصة مع إحتمالية تعرض أكثر من 7 قرى بمركز نصر النوبة لكارثة حقيقية متوقع حدوثها فى حالة وقوع إنهيار للجسور الترابية وإندافع مياه الصرف من إرتفاع 100 متر وبإجمالى 15 مليون م3 مخزنة داخل الأخوار الجبلية مما يعرض حياة وممتلكات ومنازل وزراعات المواطنين للخطر، بالإضافة لتلوث المجارى المائية العذبة.





لافتًا إلى أن إنشاء محطة معالجة بلانة والتى تم نهوها بطاقة 32 ألف م3 يوم، علاوة على خطوط الطرد كلف موازنة الدولة أكثر من 187 مليون جنيه وجاهزة للتشغيل لتحويل مياه الصرف الصحى إلى مياه نقية تمامًا وخالية من أى ملوثات وتخضع لرقابة من 9 جهات رقابية وحكومية للحفاظ على صحة المواطن وسلامته.





وطالب أشرف عطية بتكثيف التوعية بين المواطنين ولاسيما الشباب بحتمية تنفيذ هذا المشروع الحيوى والتى سيستفيد منها حوالى 540 ألف مواطن من ضمن العديد من مشروعات محطات المعالجة التى تم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية فى إطار خطة الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه وإستثمارها فى تلبية إحتياجات المواطنين منها.