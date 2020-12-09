14 دولة كسرت حاجز المليون إصابة بكورونا.. تعرف عليهم

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تجتاح جائحة كورونا الكثير من دول العالم، فى موجة ثانية، تعد أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، واجتاحت دول العالم كافة، مخلفة لكثير من الضحايا، بين حالات إصابة ووفيات.



وتواصل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الارتفاع فى مختلف الدول، التى أعلن بعضها عن بدء الموجة الثانية مبكرا، بينما تواصل دول أخرى الإعلان عن بدء الموجة الثانية فيها، فى وقت يواصل فيه الخبراء والباحثون، تطوير وإنتاج لقاح كورونا، لتجنيب العالم تلك الخسائر البشرية التى يشهدها فى كل يوم بسبب فيروس كورونا.



وعلى الرغم من إعلان بعض الدول عن بدء حملة جماعية لتلقى لقاح كورونا، يواصل منحنى الإصابات والوفيات، نتيجة الإصابة بكورونا فى الارتفاع، فتخطت 14 دولة حاجز المليون إصابة.



الولايات المتحدة:



فى الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، 15 مليونا، و248 ألفا، و582 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 286 ألفا، و443 حالة وفاة.



وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومى، وتحتل المركز الأول عالميا من حيث أعداد المصابين التى تم تسجيلها، ومن حيث أعداد الوفيات.



الهند:



فى الهند، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، 9 ملايين، و735 ألفا، و850 حالة إصابة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 141 ألفا، و360 حالة وفاة.



وتحتل الهند المركز الثانى عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنها تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بشكل يومى.



البرازيل:



فى البرازيل، وصل إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 6 ملايين، و674 ألفا، و999 حالة إصابة، فى حين ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 178 ألفا، و159 حالة وفاة.



وتؤكد الإحصائيات والأرقام التى يتم تسجيلها، أن البرازيل تحل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة، والهند، بينما تحتل المركز الثانى عالميا من حيث أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة.



روسيا:



فى روسيا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليونين، و492 ألفا، و713 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 43 ألفا، و674 حالة وفاة.



وتحتل روسيا المركز الرابع من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل.



فرنسا:



فى فرنسا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليونين، و307 آلاف، و870 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 56 ألفا، وحالة وفاة.



إيطاليا:



فى إيطاليا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و757 ألفا، و394 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 61 ألفا، و240 حالة وفاة.



المملكة المتحدة:



وصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى المملكة المتحدة، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و750 ألفا، و241 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 62 ألفا، و33 حالة وفاة.



إسبانيا:



وصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى إسبانيا، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و702 ألفا، و328 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 46 ألفا، و646 حالة وفاة.



الأرجنتين:



ووصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى الأرجنتين، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و469 ألفا، و919 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 40 ألفا، و9 حالات وفاة.



كولومبيا:



فى كولومبيا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و384 ألفا، و610 حالات إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 38 ألفا، و158 حالة وفاة.



ألمانيا:



فى ألمانيا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و229 ألفا، و269 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 20 ألفا، وحالتى وفاة.



المكسيك:



فى المكسيك، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و193 ألفا، و255 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 110 آلاف، و874 حالة وفاة.



بولندا:



فى بولندا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و76 ألفا، و180 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 20 ألفا، و592 حالة وفاة.



إيران:



فى إيران، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و62 ألفا، و397 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 50 ألفا، و917 حالة وفاة.



إحصائيات كورونا عالميا:



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 68 مليونا، و321 ألفا، و808 حالات، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونا، و559 ألفا، و92 حالة وفاة.