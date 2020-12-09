لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الترحيب بزميلهم الجديد أحمد رمضان بيكهام المنضم حديثًا للنادي الأحمر.

وتعاقد الأهلي في وقت سابق مع أحمد رمضان بيكهام لمدة ٥ مواسم قادمًا من وادي دجلة لكنه تغيب عن مران الفريق الأحمر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأقام لاعبو الأهلي ممرًا قبل انطلاق المران الجماعي اليوم وقاموا بالترحيب بزميلهم الجديد في أول مران له عقب تعافيه من فيروس كورونا كوفيد -١٩.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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