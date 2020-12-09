يسدل الستار غداً الخميس على فعاليات دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، من خلال الجولة السادسة الأخيرة من فعاليات هذا الدور، والتي تحسم بطاقات التأهل الستة المتبقية من هذا الدور إلى الدور التالي (دور الـ32) للبطولة.



وكانت الجولات الخمس الأولى من هذا الدور حسمت 18 بطاقة تأهل إلى دور الـ32، فيما ينضم إليهم ثمانية فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ويكتمل عقد المتأهلين لدور الـ32 غداً من خلال مباريات الجولة السادسة في دور المجموعات للدوري الأوروبي.



وأسفرت الجولات الخمس الأولى من هذا الدور عن خروج 19 فريقاً صفر اليدين بغض النظر عن نتائج مباريات الغد، فيما يدور الصراع بين 11 فريقاً على البطاقات الستة المتبقية للتأهل إلى الدور التالي.



وينحصر هذا الصراع على البطاقات المتبقية غداً في خمس مجموعات فقط، فيما انتهت المنافسة على البطاقات في سبع مجموعات من خلال الجولات الخمس الأولى.



ومن بين الـ11 فريقاً التي تحتفظ بأمل التأهل من خلال مباريات الغد، يبرز نابولي الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني وألكمار الهولندي في المجموعة السادسة وفينورد الهولندي في المجموعة الحادية عشر.



وتستحوذ المواجهة بين نابولي وسوسييداد على اهتمام كبير من بين جميع المباريات التي تقام غداً، حيث ينتظر أن تطيح هذه المباراة بأحدهما من المسابقة خاصة مع فرصة ألكمار الجيدة في الفوز على مضيفه رييكا الكرواتي في المباراة الأخرى بالمجموعة.



ويتصدر نابولي المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل ثماني نقاط لكل من سوسييداد وألكمار ونقطة واحدة لفريق رييكا الذي خرج من دائرة المنافسة على التأهل لدور الـ32.



ويحتاج نابولي إلى نقطة التعادل فقط في مباراة الغد أمام ضيفه سوسييداد على استاد "دييغو أرماندو مارادونا" ليضمن التأهل إلى دور الـ32.



وقال المدير الفني لنابولي، جينارو جاتوزو: "ليس سهلاً أن تخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.. يجب أن نحاول تخفيف الأضرار على لاعبينا لأدنا درجة ممكنة في الوقت الحالي".



وأضاف: "سنخوض مباراة كبيرة وقوية يوم الخميس أمام منافس قوي. سيكون أول أهدافنا هذا الموسم".



ويفتقد سوسييدادج في هذه المباراة جهود لاعبيه ديفيد سيلفا وميكيل أويارزابال بعد غيابهما عن صفوف الفريق في مباراة ديبورتيفو ألافيس التي انتهت بالتعادل مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإسباني ولم يشاركا في التدريب الأخير للفريق قبل سفره إلى إيطاليا.



ورغم مشكلة الإصابات في الفريق وتعادله مع ألافيس ، والذي حرم الفريق من صدارة الدوري الإسباني، ظل إيمانول ألجواسيل المدير الفني للفريق على تفاؤله وشعوره الإيجابي.



وقال ألجواسيل: "نستحق الكثير من التقدير على المباريات الـ17 التي خضناها في الموسم الحالي حتى الآن، وسنسافر إلى نابولي بهذه العقلية. ليس لدي شك في قدرة الفريق على الفوز بهذه المباراة".



ويحتاج سوسييداد للفوز غداً من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة حيث يتعين عليه تحقيق نتيجة مثل النتيجة التي يحققها ألكمار في المباراة الأخرى بالمجموعة في ظل تفوق سوسييداد على الفريق الهولندي في نتيجة المواجهة المباشرة بينهما.



وفي المقابل، يحتاج ألكمار إلى الفوز فقط من أجل التأهل لكنه قد يتصدر المجموعة أيضا في حالة فوزه على رييكا وانتهاء المباراة الأخرى في نابولي بالتعادل.



ويحل روما الإيطالي، الذي تأهل رسميا لدور الـ32 ضيفاً على سيسكا صوفيا البلغاري في المجموعة الأولى، علما بأن سيسكا خرج تماما من دائرة المنافسة على التأهل ، فيما يلتقي يانغ بويز السويسري مع كلوج الروماني في المباراة الأخرى بالمجموعة.



ويحتاج يانغ بويز إلى نقطة التعادل فقط ليضمن التأهل إلى دور الـ32، فيما لا يمكن لكلوج التأهل دون تحقيق الفوز.



كما تشهد المجموعة الثانية ، التي يتصدرها آرسنال الإنجليزي المتأهل فعليا لدور الـ32 قبل مباراته غدا أمام مضيفه دوندالك الأيرلندي ، مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة حيث يحل مولده النرويجي (تسع نقاط) ضيفاً على رابييد فيينا النمساوي (ست نقاط).



ويستطيع مولده التأهل من خلال أي فوز أو تعادل أو الهزيمة بفارق هدف واحد فقط، فيما يحتاج رابيد فيينا للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التأهل.



وتشهد المجموعة الحادية عشرة وضعا مماثلا حيث حسم دينامو زغرب الكرواتي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة لصالحه قبل مباريات هذه الجولة وودع سيسكا صوفيا صاحب المركز الرابع في المجموعة هذه النسخة مبكراً، فيما يدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة بين فولفسبرغر النمساوي (سبع نقاط) وفينورد الهولندي (خمس نقاط).



ويحتاج فولفسبرغر لنقطة التعادل فقط أمام ضيفه فينورد غداً فيما يحتاج الفريق الهولندي إلى الفوز من أجل التأهل.



ولا يختلف الحال في المجموعة التاسعة التي تأهل منها فياريال الإسباني رسمياً قبل مباراته التي كانت مقررة غداً أمام كاراباخا أجدام من أذربيجان والذي ودع البطولة رسمياً.



وفي المقابل، يتصارع مكابي تل أبيب (ثماني نقاط) على البطاقة الثانية من هذه المجموعة مع ضيفه في مباراة الغد سيفاسبور التركي (ست نقاط).



وألغيت المباراة بين فياريال وكاراباخا أجدام حيث أكد فياريال: "الفريق الأذربيجاني ليس لديه الحد الأدنى من اللاعبين لخوض المباراة في ظل كثرة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفريق".



وينتظر الفريقان قرار الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بشأن إمكانية تحديد موعد لاحق لإقامة المباراة رغم عدم تأثيرها على موقف الفريقين من التأهل أو حتى على ترتيبهما أو ترتيب المنافسين في المجموعة حيث يتصدر فياريال المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل نقطة واحدة لبطل أذربيجان في قاع المجموعة.



ويفتقد ميلان الإيطالي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات سابقة ، جهود مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة، عندما يحل الفريق ضيفا على سبارتا براغ التشيكي غدا في المجموعة الثامنة التي يتصدرها ليل الفرنسي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام ميلان حيث تأهل الفريقان رسميا قبل مباريات هذه الجولة.



وودع سبارتا براغ (ست نقاط) وسلتيك الإسكتلندي (نقطة واحدة) البطولة رسمياً قبل هذه الجولة التي تشهد أيضاً المواجهة بين سلتيك وليل.



وفي باقي المجموعات، يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع سلافيا براغ التشيكي وهابويل بئر السبع الإسرائيلي مع نيس الفرنسي في المجموعة الثالثة وستاندرد لييج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي وليخ بوزنان البولندي مع رينجرز الإسكتلندي في المجموعة الرابعة وباوك سالونيكا اليوناني مع غرناطة الإسباني وآيندهوفن الهولندي مع أومونيا نيقوسيا القبرصي في المجموعة الخامسة.



كما يلتقي توتنهام الإنجليزي مع رويال أنتويرب البلجيكي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري مع لاسك لينز النمساوي في المجموعة العاشرة وليستر سيتي الإنجليزي مع آيك أثينا اليوناني وسبورتنغ براغا البرتغالي مع زوريا لوهانسك الأوكراني في المجموعة السابعة وسلوفان ليبريتش التشيكي مع ريد ستار بلغراد الصربي وهوفنهايم الألماني مع جينت البلجيكي في المجموعة الـ12.