الزرقا يحقق ريمونتادا مثيرة أمام النصر في دوري القسم الثاني



خاض النصر اللقاء بتشكيل ضم، عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.





فيما جاء تشكيل الزرقا مكون من، مصطفي حمودة في حراسة المرمى واحمد عبد الفتاح وأحمد عبد الحليم ومحمود علي ومحمد عصام وأحمد سمير وريتشارد وحسام جمالية، ومحمد عوض ومحمد عادل ومحمد السعيد .



تقدم النصر بهدفين في الشوط الأول عن طريق احمد مجدي كهربا في الدقيقة 39 من تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسري .



وفي الدقيقة 43 تحصل ـحمد حسين لاعب النصر علي ركلة جزاء وقام بتنفيذها وتسجيل الهدف الثاني قبل ختام الشوط



وفي الشوط الثاني نجح باسم عادل في تسجيل الهدف الاول الزرقا في الدقيقة 21 وخطف حسام جمالية هدف التعادل الزرقا في الدقيقة 44 .



بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 5 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف مع بتروجيت والقناة والترسانة ورفع الزرقا رصيده الي 4 نقاط في المركز الخامس .

حقق فريق الزرقا تعادل بطعم الفوز بعد تحويل تأخره بهدفين أمام النصر للتعادل 2/2 في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني .