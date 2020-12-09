تعادل المريخ مع السكة الحديد في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
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تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره السكة الحديد سلبيا ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ، أما الشوط الثاني فقد اشتد به حماس الفريقين ، وقد جاءت الهجمات على استحياء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقد جاء تشكيل الفريقين مكون من :

المريخ.. أشرف بخيت ، محمد عبد الله ، أحمد عبد الرازق ، أحمد حمزة ، شوقي فتحي ، عمرو عدلي ، عبدالله ناصر ، اسامة سعيد ، عبدالله صبري ، اندرسون ، محمد عبد الواحد .

السكة الحديد.. اسلام سليمان ، احمد حلمي ، محمود أكمل ، المتولي محمود ، حازم شعيب ، فتحي مجدي، أمير حجازي ، محمود السيد ، محمد ابراهيم رمزي ، عبد العليم السيد ، محمد ابو سريع

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة الرابعة ، فيما وصل رصيد السكة للنقطة الثالثة.


الترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط
2- بتروجت 5 نقاط
3- القناة 5 نقاط
4- زد 5 نقاط
5- الترسانة 5 نقاط
6- الزرقا 4 نقاط
7- سرس الليان 4 نقاط
8- المريخ 4 نقاط
9- كوكاكولا 4 نقاط
10- بورتو 3 نقاط
11- السكة 3 نقاط
12- منتخب السويس 3 نقاط
13- الداخلية نقطتين
14- جمهورية شبين نقطة وحيدة 
15- النجوم نقطة وحيدة 
16- طنطا نقطة وحيدة 

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