تعادل المريخ مع السكة الحديد في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

وقد جاء تشكيل الفريقين مكون من :



السكة الحديد..







الترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط

2- بتروجت 5 نقاط

3- القناة 5 نقاط

4- زد 5 نقاط

5- الترسانة 5 نقاط

6- الزرقا 4 نقاط

7- سرس الليان 4 نقاط

8- المريخ 4 نقاط

9- كوكاكولا 4 نقاط

10- بورتو 3 نقاط

11- السكة 3 نقاط

12- منتخب السويس 3 نقاط

13- الداخلية نقطتين

14- جمهورية شبين نقطة وحيدة 15- النجوم نقطة وحيدة 16- طنطا نقطة وحيدة

تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره السكة الحديد سلبيا ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .جاء الشوط الأول متوسط المستوى ، أما الشوط الثاني فقد اشتد به حماس الفريقين ، وقد جاءت الهجمات على استحياء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .المريخ.. أشرف بخيت ، محمد عبد الله ، أحمد عبد الرازق ، أحمد حمزة ، شوقي فتحي ، عمرو عدلي ، عبدالله ناصر ، اسامة سعيد ، عبدالله صبري ، اندرسون ، محمد عبد الواحد .اسلام سليمان ، احمد حلمي ، محمود أكمل ، المتولي محمود ، حازم شعيب ، فتحي مجدي، أمير حجازي ، محمود السيد ، محمد ابراهيم رمزي ، عبد العليم السيد ، محمد ابو سريعوبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة الرابعة ، فيما وصل رصيد السكة للنقطة الثالثة.