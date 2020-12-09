فساد وازدواجية معاير.. تسريب صوتي يفضح الدوحة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:45 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
وكالات
Advertisements

عرضت قناة إكسترا نيوز تسريبا صوتيا يفضح النظام القطرى وازدواجيته وفساده وفساد حاشيته.

 

وكان خالد الهيل زعيم المعارضة القطريه قد نشر تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلون فيها الحديث والتدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التي يزعمون عدم توجيههم لسياساتها، وشارك خالد الهيل التسجيل الصوتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "تسريب. دليل صارخ على اشراف الحمدين  المباشر على قناة الجزيره وسياساتها والتي لطالما ادعت الاستقلاليه وعلى لسان الحمدين أيضا".

 

وأضاف خالد الهيل، في تعليقه على التسجيل المسرب قائلا: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بانه لا يتدخل في عمل القناه وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء"، ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التي تفضح نظام الحمدين يعرضها الفترة القادمة.

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ 19 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا تجاه نجم الأهلي خلال الساعات الماضية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تحرك رسمي من مرتضى منصور للرد على قرار تجميد مجلس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

منذ ساعة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 3 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

02:54 م

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

02:58 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر