غسل اليدين وتغطية الأنف والفم.. كيف ترتدي الكمامة بطريقة آمنة؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا، التى تنتشر فى الكثير من دول العالم، والتى يعتبرها الأطباء والباحثون أشد خطورة وفتكا من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، ينبغى على الجميع الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لتجنب الإصابة بالفيروس، والحد من انتشاره، ومن نقل العدوى من شخص مريض إلى آخر غير مريض.

فى مصر، ومع بداية الارتفاع التدريجى فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبدء الموجة الثانية، شددت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بتطبيق الأإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره، وتجنيب البلاد الخسائر البشرية التى تخلفها الجائحة بين مصابين ووفيات، بالإضافة إلى تجنب إجراءات الغلق الجزئى، التى تنعكس سلبا على الاقتصاد، وتؤدى إلى حالة من الركود.

ومن بين أهم الإجراءات الاحترازية التى شددت اللجنة والحكومة على تطبيقها، ارتداء الكمامات الطبية، فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، والمحال التجارية، والمواصلات ووسائل النقل الجماعى، منعا لنقل العدوى من شخص لآخر، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تفعيل تطبيق الغرامة على كل من يخالف قرار الحكومة بارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة ارتداء الكمامة، وتطبيق ما عداها من إجراءات احترازية أيضا، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ووضعت قواعد وإرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة وصحيحة، تستعرضها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- حافظ على غسل الأيدى لمدة لا تقل عن 20 ثانية، قبل وبعد ارتداء الكمامة.

- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها فى سلة مهملات مغلقة.

- لا ترتدى كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الحالات التى يحتاج فيها الشخص إلى غسل يديه، للوقاية من فيروس كورونا، وهى: قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله، وبعد السعال أو العطس، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد لمس الحيوانات، وقبل وبعد رعاية شخص مريض، وقبل وبعد تغيير حفاضات الطفل، وبعد لمس القمامة، مع ملاحظة أنه ينبغى غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للوقاية من فيروس كورونا.

كما وجهت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح لمنزل آمن وخالٍ من فيروس كوورنا، تمثلت فى أنه عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، من غسل الأيدى، وتطهير الأسطح، وارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعى، وإذا كان أى فرد من الأسرة يعانى من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة حرارة الجسم، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105، والتأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

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