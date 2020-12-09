باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

 

وحرص  باتشيكو  على الحديث مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم ، حيث تم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانبه للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

 

كما جاءت رسائل مدير الكرة عبدالحليم علي ، داعمة لهم ومساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

أخبار تهمك

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ 19 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا تجاه نجم الأهلي خلال الساعات الماضية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يوجه تحذير إلى نجم الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

منذ ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

تحرك رسمي من مرتضى منصور للرد على قرار تجميد مجلس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

02:54 م

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

02:58 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر