عرش إبليس.. مغردو تويتر يفضحون الجزيرة الإرهابية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصف مغردون عرب يصفون قناة الجزيرة بـ"عرش إبليس ومنبر لكل عميل".

 

وطالب مغردون عرب، بينهم كتاب وشعراء وفنانون بإغلاق قناة الجزيرة، ذراع قطر لضرب الدول العربية ونشر الفوضى فيها، واصفين إياها بأنها "عرش إبليس ومنبر لكل عميل ومرتزق وإرهابي".

 

جاء ذلك غداة بث قناة الجزيرة برنامج "المسافة صفر"، والذي تضمن أكاذيب وافتراءات ضد الرباعي العربي الداعم لمكافحة الإرهاب القطري.

 

وزعم البرنامج قيام الرباعي العربي بإطلاق تغريدات وهاشتاقات من حسابات وهمية تستهدف الترويج لانقلاب وإسقاط الحكم في قطر، الأمر الذي أثار سخرية المغردين، متسائلين عن طبيعة تلك "الدويلة التي تخاف من انقلاب بسبب تغريدة ورتويت (إعادة تغريد)".

 

وتصدر هاشتاق "#إقفال_قناه_الجزيرة" تريند الأعلى تغريدا في السعودية، حيث أكد خلاله المغردون السعوديون، أنهم انتصروا على الجزيرة وفضحوا أكاذيبها.

 

وقال الكاتب السعودي إبراهيم السليمان إن قناة الجزيرة التي أسماها بـ"الجعيرة" تدعي الشرف "وهي من مارست التحريض على سفك الدماء ودعمت داعش والقاعدة الإرهابيتين وكانت منصة إعلامية لترويج أفكارهما وتصوير أعمالهما الإرهابية كأعمال بطولية وهي من تحرض على الاقتتال الأهلي .. إلخ ".

 

وأردف :"فعن أي شرف مهني تتحدث".

 

 وغرد ردا على إعلامي قطري يروج لأكاذيب برنامج قناة "الجزيرة" المسافة صفر، قائلا :" هل تعلم ما هو الصفر .. هو ما وصلتم إليه من إفلاس حقيقي جعل دويلة بقضيضها تسقط أمام مغردين بسطاء لا يملكون أدواتكم الإعلامية الهائلة ومرتزقتكم المنتشرة ولا القروبات الموجهة ولا الانتشار بالرتويت والتفضيل الوهمي لكنهم آلموكم في فضح كل افتراءاتكم وتبيان تضليلكم والتصدي لهجماتكم".

 

وأردف ساخرا :" دويلة تخاف من انقلاب.. مسخرة".

 

واتفق معه الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ في انتصار المغرد السعودي على "الجزيرة"، قائلا:"المغرد السعودي أمرضهم .. فشلهم في بث الفتنة جعلهم يتكبدون المليارات و في ذات الوقت خسروا المعلنين لعدم مصداقية محتواهم .. المغرّد السعودي انتصر عليهم و تركهم يتخبطون حتى وصلوا مرحلة الهيجان الإعلامي الرخيص" .

 

وأردف :"كل يوم نلقنهم دروساً و مع ذلك ما زالوا يتسابقون من فشل لفشل أكبر .. سياسة قناة الجزيرة تعتمد على البلطجة الإعلامية لا أقل و لا أكثر ."

 

بدوره غرد رسام الكاريكاتير المعروف فهد الجبيري سلسلة تغريدات وأرفق كلا منها برسم كاريكاتيري معبر.

 

 وقال في هذا الصدد :"إذا عرف السبب بطل العجب #إقفال_قناة_الجزيرة مطلب ".


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