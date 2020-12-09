البورصة الأمريكية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل "ستاندرد آند بورز" الصعود القياسي، مع آمال التحفيز المالي.





وارتفعت أسهم قطاع الطيران بقيادة سهما "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، مع التفاؤل بانحسار أزمة كورونا بعد بدء توزيع اللقاح في بريطانيا.





واقترح الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تحفيز بقيمة 916 مليار دولار، بعد أن رفض الديمقراطيون حزمة أقل في وقت سابق.





وأنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع قوي، وسجل "ستاندرد اند بورز" و"ناسداك" مستوى قياسي.





بحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 30276.6 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 3705.9 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 12558.1 نقطة.