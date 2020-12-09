تحقيق عاجل.. تفاصيل حادث تصادم قطار المنصورة

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حالة من الذعر والخوف الشديد انتابت المواطنين، جراء اصطدام قطار المنصورة من الخلف بحاجز المحطة نتيجة خطأ في التحويلة أثناء رجوعه للخلف.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حادث تصادم قطار المنصورة .



تصادم قطار المنصورة:

وقع، قبل قليل، تصادم قطار بمحطة المنصورة بالحاجز، مما أدى لوقوع انفجار وإصابات، وسادت حالة من الذعر بين الركاب، إثر اصطدام القطار نتيجة خطأ في التحويلة أثناء رجوعه للخلف.



بلاغ بشأن التصادم:

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف للمكان وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية بحاجز المحطة اثناء رجوع السائق للخلف للتوقف النهائى نتيجة عدم تشغيل التحويلة، مما تسبب فى سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب.



لجنة للتحقيق:

وعلى الفور، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة ـ المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية السكة.



وأضافت هيئة السكة الحديد، أن هذا التصادم أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة وتم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر وقام القطار متاخرًا 15 دقيقة وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.



إصابات:

بينما أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال ١٦ حالة إصابة جراء انفصال عربة قطار بمحطة قطارات المنصورة واصطدامها بالحاجز الخرساني.



وأضاف مكي، أن هيئةالأسعاف فور ورود البلاغ دفعت ب١٢ سيارة اسعاف وجري نقل ١٦من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي، موضحًا أن الإصابات متنوعة مابين كسور وسحجات فضلا نافيا وجود حالات وفاة بين المصابين الذي جري إيداعهم إلى المستشفي.

