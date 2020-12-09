فوز الدخان وسمسطا وبترول اسيوط والألومنيوم وقنا بالقسم الثاني





جاء هدف الفوز للدخان عن طريق لمهاجم محمد الفيل في الشوط الثاني.





وفاز تليفونات بني سويف على كيما أسوان بهدفين نظيفين سجلها محمد عبد الرزاق في الدقيقة 36 من الشوط الأول واضاف حيروم أوى الهدف الثاني في الشوط الثاني.





وحقق شبان قنا الفوز على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم علاء صابر لشبان قنا وتعادل طه نادى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وخطف شهاب شفيق هدف الفوز في الدقيقة 8 من الشوط الثاني.





فاز الالومنيوم على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الألومنيوم بهدفين مقابل هدف تقدم الألومنيوم بهدف محمد عبد الحفيظ من ضربة جزاء في الدقيقة 5 وتعادل حسام حسن في الدقيقة 13 واضاف أمين ميدو الهدف الثاني في الدقيقة 30 واضاف إبراهيم بيبو الهدف الثالث في الشوط الثاني وإدراك اسلام عبد الراضي الهدف الثاني لدير وط من ضربة جزاء.





وحقق المنيا الفوز على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف تقدم طهطا بهدف محمد خلف في الشوط الأول، واستطاع المنيا من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمود عاطف في الدقيقة 7 واضاف محمد سماره هدفين في الدقيقتين9 والدقيقة 43.





وتغلب فريق بترول أسيوط على فريق سوهاج بهدف دون رد سجله محمد دياب من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.





وفاز فريق شباب سمسطا على فريق الفيوم بهدف محمد عبد السميع.





وحقق نادي قنا الفوز على فريق أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف سجلها محمود خليل وأمين محمد.





ترتيب المجموعة الأولى

1_الشرقية للدخان 9 نقاط 2_المنيا 7 نقاط 3_شبان قنا 7 نقاط 4_شباب سمسطا 6 نقاط 5_قنا 6 نقاط 6_بترول أسيوط 6 نقاط 7_تليفونات بني سويف 4 نقاط 8_الألومنيوم 4 نقاط 9_الإعلاميين 4 نقاط 10_سوهاج 4 نقاط 11_ديروط 3 نقاط 12_بني سويف 3 نقاط 13_الفيوم نقطة 14_اسمنت أسيوط نقطة 15_كيما نقطة 16_طهطا نقطة



شهدت مباريات الأسبوع الثالث، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني، فوز ثمين للشرقية للدخان على حساب فريق الإعلاميين، بهدف نظيف، ليحقق الدخان الفوز الثالث على التوالى، ويتصدر مجموعة الصعيد، بالمسابقة.