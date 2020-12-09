في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاضرة التي ألقاها السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد" التى عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء المجالس والمدن والقطاعات ومديري العموم وعدد من موظفي الديوان العام.

ألقى محافظ الفيوم كلمة، أكد فيها على ضرورة التعاون المثمر والبناء بين كافة الجهات للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، والعمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود لمواجهة التحديات للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، لافتًا إلى أن جهود الرقابة الإدارية لا تنكر في مكافحة الفساد ورصد المفسدين ومحاسبتهم في إطار من القانون.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، العمل على معالجة الخلل والتصدي للوساطة والمحسوبية، والقضاء على مداخل الفساد وآثاره السلبية، ومنع الإجراءات غير الدقيقة، ومواجهة للقضايا الكبرى، والعمل على ضبط الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن جميع موظفي الدولة سواسية أمام القانون على اختلاف مواقعهم ووظائفهم، لافتًا إلى الدور القوى للرقابة الإدارية بمكافحة الفساد.

وأضاف محافظ الفيوم أن الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الارتقاء بكافة القطاعات، من خلال الإرادة السياسية الواعية والقوية ووضع دستور يؤصل ويحدد الحقوق والواجبات لكافة المواطنين، وينظم العلاقات بين المؤسسات والهيئات وأساليب ووسائل التعاون والتنسيق فيما بينها.

وتابع المحافظ بأن المحافظة تحرص على تدريب الشباب من خلال برنامج "المسئول الحكومي المحترف" فضلًا عن دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية، وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، كما تعمل المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات للحفاظ على المال العام، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الفيوم على استمرارية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق القرارات الوزارية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبًا باستخدام وسائل الحماية الشخصية من كمامات ومطهرات ومتابعة التعقيم والتطهير لمواقع العمل وأماكن تجمعات المواطنين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وعقب ذلك، ألقى السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"، حيث شكر فيها محافظ الفيوم على جهودة المبذولة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، وخاصةً ملف التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة لها دور محوري ورئيسي في منع ومكافحة الفساد، وحماية الاستثمار وتشجيعه، ومنع اساءة استخدام الفرص الاستثمارية من خلال الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة مما يؤكد نجاح الهيئة في التشارك مع مختلف الجهات في آداء مهامها.

وأضاف السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية أن هناك العديد من عوامل النجاح في مكافحة الفساد منها: الشفافية وتبادل الخبرات واستخدام العناصر الجادة والمساعدة في الحملات الرقابية المختلفة، بهدف وصول السلع لمستحقيها بالجودة المناسبة.

واستعرض السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية خلال محاضرته فكرة عامة عن الفساد، وآثاره السلبية وكيفية التعامل معه، ومجالات عمل هيئة الرقابة الإدارية من حيث التدابير الوقائية" المنع" والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي ووضع خطط لمكافحة الفساد، والتحديات التى تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على حلها.

وتناول السيد رئيس مكتب الرقابة الادارية مفهوم الفساد وتعريفه وهو "استغلال السلطة العمومية أو المخولة لتحقيق مكاسب خاصة" وتحديد مستوى المسائلة ومراجعة الملفات والتعامل بمبدأ الثواب والعقاب، وترسيخ فكرة النزاهة والقيم الأخلاقية والأمانة والصدق والعناية والحفاظ على المال العام من قبل موظفي الدولة، ولفت إلى أن للفساد نوعين فساد كبير وفساد صغير على المستوى "السياسي والمالي والإداري" موضحًا أن للفساد آثار سلبية "اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية" ويؤثر ذلك على محاور التنمية بالضرورة.

كما تناولت المحاضرة الأطر القانونية لمكافحة الفساد والقوانين التى اعدت لمجابهته، والجهات التى تكافحه، ومعوقات مواجهته، كما تم توضيح الأهداف الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد من أجل النهوض بالجهاز الإداري للدولة، ورفع مستوى الوعي الجماهيري، وسيادة مؤشرات العدالة والشفافية، كما تم تناول أهم الممارسات الناجحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وصلاحيات هيئة الرقابة الإدارية ومسئولياتها واختصاصاتها ومهام أعضائها.

كما تم عرض بعض النماذج لبعض أعمال وجهود هيئة الرقابة الإدارية لمنع ومكافحة الفساد ورصد كل من أساء استخدام السلطة، مع بيان أبرز الجرائم التى تختص بها الهيئة، وفي نهاية المحاضرة أعرب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم عن أمله بمزيد من التعاون البناء بين فرع الهيئة ومختلف القطاعات بالمحافظة.
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"

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