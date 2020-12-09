في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. محافظ الفيوم يشهد محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:03 م
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاضرة التي ألقاها السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد" التى عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء المجالس والمدن والقطاعات ومديري العموم وعدد من موظفي الديوان العام.
ألقى محافظ الفيوم كلمة، أكد فيها على ضرورة التعاون المثمر والبناء بين كافة الجهات للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، والعمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود لمواجهة التحديات للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، لافتًا إلى أن جهود الرقابة الإدارية لا تنكر في مكافحة الفساد ورصد المفسدين ومحاسبتهم في إطار من القانون.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، العمل على معالجة الخلل والتصدي للوساطة والمحسوبية، والقضاء على مداخل الفساد وآثاره السلبية، ومنع الإجراءات غير الدقيقة، ومواجهة للقضايا الكبرى، والعمل على ضبط الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن جميع موظفي الدولة سواسية أمام القانون على اختلاف مواقعهم ووظائفهم، لافتًا إلى الدور القوى للرقابة الإدارية بمكافحة الفساد.
وأضاف محافظ الفيوم أن الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الارتقاء بكافة القطاعات، من خلال الإرادة السياسية الواعية والقوية ووضع دستور يؤصل ويحدد الحقوق والواجبات لكافة المواطنين، وينظم العلاقات بين المؤسسات والهيئات وأساليب ووسائل التعاون والتنسيق فيما بينها.
وتابع المحافظ بأن المحافظة تحرص على تدريب الشباب من خلال برنامج "المسئول الحكومي المحترف" فضلًا عن دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية، وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، كما تعمل المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات للحفاظ على المال العام، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
وأكد محافظ الفيوم على استمرارية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق القرارات الوزارية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبًا باستخدام وسائل الحماية الشخصية من كمامات ومطهرات ومتابعة التعقيم والتطهير لمواقع العمل وأماكن تجمعات المواطنين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.
وعقب ذلك، ألقى السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"، حيث شكر فيها محافظ الفيوم على جهودة المبذولة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، وخاصةً ملف التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة لها دور محوري ورئيسي في منع ومكافحة الفساد، وحماية الاستثمار وتشجيعه، ومنع اساءة استخدام الفرص الاستثمارية من خلال الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة مما يؤكد نجاح الهيئة في التشارك مع مختلف الجهات في آداء مهامها.
وأضاف السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية أن هناك العديد من عوامل النجاح في مكافحة الفساد منها: الشفافية وتبادل الخبرات واستخدام العناصر الجادة والمساعدة في الحملات الرقابية المختلفة، بهدف وصول السلع لمستحقيها بالجودة المناسبة.
واستعرض السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية خلال محاضرته فكرة عامة عن الفساد، وآثاره السلبية وكيفية التعامل معه، ومجالات عمل هيئة الرقابة الإدارية من حيث التدابير الوقائية" المنع" والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي ووضع خطط لمكافحة الفساد، والتحديات التى تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على حلها.
وتناول السيد رئيس مكتب الرقابة الادارية مفهوم الفساد وتعريفه وهو "استغلال السلطة العمومية أو المخولة لتحقيق مكاسب خاصة" وتحديد مستوى المسائلة ومراجعة الملفات والتعامل بمبدأ الثواب والعقاب، وترسيخ فكرة النزاهة والقيم الأخلاقية والأمانة والصدق والعناية والحفاظ على المال العام من قبل موظفي الدولة، ولفت إلى أن للفساد نوعين فساد كبير وفساد صغير على المستوى "السياسي والمالي والإداري" موضحًا أن للفساد آثار سلبية "اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية" ويؤثر ذلك على محاور التنمية بالضرورة.
كما تناولت المحاضرة الأطر القانونية لمكافحة الفساد والقوانين التى اعدت لمجابهته، والجهات التى تكافحه، ومعوقات مواجهته، كما تم توضيح الأهداف الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد من أجل النهوض بالجهاز الإداري للدولة، ورفع مستوى الوعي الجماهيري، وسيادة مؤشرات العدالة والشفافية، كما تم تناول أهم الممارسات الناجحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وصلاحيات هيئة الرقابة الإدارية ومسئولياتها واختصاصاتها ومهام أعضائها.
كما تم عرض بعض النماذج لبعض أعمال وجهود هيئة الرقابة الإدارية لمنع ومكافحة الفساد ورصد كل من أساء استخدام السلطة، مع بيان أبرز الجرائم التى تختص بها الهيئة، وفي نهاية المحاضرة أعرب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم عن أمله بمزيد من التعاون البناء بين فرع الهيئة ومختلف القطاعات بالمحافظة.
ألقى محافظ الفيوم كلمة، أكد فيها على ضرورة التعاون المثمر والبناء بين كافة الجهات للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، والعمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود لمواجهة التحديات للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، لافتًا إلى أن جهود الرقابة الإدارية لا تنكر في مكافحة الفساد ورصد المفسدين ومحاسبتهم في إطار من القانون.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، العمل على معالجة الخلل والتصدي للوساطة والمحسوبية، والقضاء على مداخل الفساد وآثاره السلبية، ومنع الإجراءات غير الدقيقة، ومواجهة للقضايا الكبرى، والعمل على ضبط الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن جميع موظفي الدولة سواسية أمام القانون على اختلاف مواقعهم ووظائفهم، لافتًا إلى الدور القوى للرقابة الإدارية بمكافحة الفساد.
وأضاف محافظ الفيوم أن الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الارتقاء بكافة القطاعات، من خلال الإرادة السياسية الواعية والقوية ووضع دستور يؤصل ويحدد الحقوق والواجبات لكافة المواطنين، وينظم العلاقات بين المؤسسات والهيئات وأساليب ووسائل التعاون والتنسيق فيما بينها.
وتابع المحافظ بأن المحافظة تحرص على تدريب الشباب من خلال برنامج "المسئول الحكومي المحترف" فضلًا عن دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية، وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، كما تعمل المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات للحفاظ على المال العام، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
وأكد محافظ الفيوم على استمرارية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق القرارات الوزارية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبًا باستخدام وسائل الحماية الشخصية من كمامات ومطهرات ومتابعة التعقيم والتطهير لمواقع العمل وأماكن تجمعات المواطنين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.
وعقب ذلك، ألقى السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد"، حيث شكر فيها محافظ الفيوم على جهودة المبذولة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، وخاصةً ملف التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة لها دور محوري ورئيسي في منع ومكافحة الفساد، وحماية الاستثمار وتشجيعه، ومنع اساءة استخدام الفرص الاستثمارية من خلال الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة مما يؤكد نجاح الهيئة في التشارك مع مختلف الجهات في آداء مهامها.
وأضاف السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية أن هناك العديد من عوامل النجاح في مكافحة الفساد منها: الشفافية وتبادل الخبرات واستخدام العناصر الجادة والمساعدة في الحملات الرقابية المختلفة، بهدف وصول السلع لمستحقيها بالجودة المناسبة.
واستعرض السيد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية خلال محاضرته فكرة عامة عن الفساد، وآثاره السلبية وكيفية التعامل معه، ومجالات عمل هيئة الرقابة الإدارية من حيث التدابير الوقائية" المنع" والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي ووضع خطط لمكافحة الفساد، والتحديات التى تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على حلها.
وتناول السيد رئيس مكتب الرقابة الادارية مفهوم الفساد وتعريفه وهو "استغلال السلطة العمومية أو المخولة لتحقيق مكاسب خاصة" وتحديد مستوى المسائلة ومراجعة الملفات والتعامل بمبدأ الثواب والعقاب، وترسيخ فكرة النزاهة والقيم الأخلاقية والأمانة والصدق والعناية والحفاظ على المال العام من قبل موظفي الدولة، ولفت إلى أن للفساد نوعين فساد كبير وفساد صغير على المستوى "السياسي والمالي والإداري" موضحًا أن للفساد آثار سلبية "اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية" ويؤثر ذلك على محاور التنمية بالضرورة.
كما تناولت المحاضرة الأطر القانونية لمكافحة الفساد والقوانين التى اعدت لمجابهته، والجهات التى تكافحه، ومعوقات مواجهته، كما تم توضيح الأهداف الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد من أجل النهوض بالجهاز الإداري للدولة، ورفع مستوى الوعي الجماهيري، وسيادة مؤشرات العدالة والشفافية، كما تم تناول أهم الممارسات الناجحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وصلاحيات هيئة الرقابة الإدارية ومسئولياتها واختصاصاتها ومهام أعضائها.
كما تم عرض بعض النماذج لبعض أعمال وجهود هيئة الرقابة الإدارية لمنع ومكافحة الفساد ورصد كل من أساء استخدام السلطة، مع بيان أبرز الجرائم التى تختص بها الهيئة، وفي نهاية المحاضرة أعرب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم عن أمله بمزيد من التعاون البناء بين فرع الهيئة ومختلف القطاعات بالمحافظة.