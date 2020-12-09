جورج وسوف يطرح أغنية جديدة عبر "أنغامي"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
مع "صاحي الليل" يطلّ الفنّان جورج وسّوف على محبّيه الذين اشتاقوا إلى صوته وإصداراته الجديدة، وهذه الإطلالة اختارها "أبو وديع" أن تكون من خلال Anghami Originals.

الأغنية التي أشرف "الوسّوف" على تفاصيلها برفقة فريق أنغامي، كتب كلماتها ملاك عادل وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان. صدرت "صاحي الليل" في 9 ديسمبر كانون الأوّل ويليها فيديو كليب الأسبوع المقبل من إخراج رودولف جبر.

أنغامي تفخر بهذا التعاون الذي يجمعها بأحد أعظم أصوات العالم العربي، وأغنية "صاحي الليل" هي إضافة ثمينة إلى إنتاجات أنغامي الخاصّة والحصريّة.

تذكّرنا أغنية "صاحي الليل" بأقوى إصدارات سلطان الطرب وهي مُتاحة حصريًا عبر أنغامي من خلال الرابط التالي:

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

هبوط حاد مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ أقل من نصف ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ ساعة و 22 دقيقة

لاعبو الأهلي يرحبون بالوافد الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ 36 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق وناصر ماهر

منذ حوالي 5 ساعات

"رغم المقاطعة العربية" .. قطر تستمر في نشر نار الفتنة

منذ ثلث ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة في مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 17 ساعة

"لتنفيذ أجندتها الإرهابية".. قطر تسخر أعلامها لمهاجمة الدول العربية

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 م

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

07:01 م

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر