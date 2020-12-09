3 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى قطاعات الجيزة بشركة جنوب القاهرة





فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية ،

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.





ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة،





ففى نطاق قطاعات شبكات الجيزة والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (4.3) مليون مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى اكتوبر 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسعات واحلال وتجديد بتكلفة إجمالية (3) مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 1300 محول.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 2600 صندوق.

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 2800 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 1450 كم.

- مد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 170 كم.

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 1400 عامود.

- مد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 465 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 3800 عامود.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 1650 محول.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 2235 صندوق.

- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 1710 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 660 كم.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 1910 كم.

- إحلال وتجديد أعمدة جهد متوسط بعدد 3900 عامود.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 3222 كم.

- إحلال وتجديد أعمدة جهد منخفض بعدد 13710 عامود.

وإلى جانب الإهتمام الكبير في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فإن الشركة تعمل على تسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد.

وسعياً لرضاء الساده العملاء بتطوير الخدمات المقدمة من الشركة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة ، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة ، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلالهحيث :

§ تم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية

§ تم مراجعه التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركه والتي تم الاتفاق عليها مع الشركه القابضة وباقي شركات التوزيع .

· كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لخدمة المستثمرين فقط وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى ، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر

· وحول برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة وتم تفعيل البرنامج فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية.

· وحول السداد الإليكتروني (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية فى نطاق عمل الشركة عدد (2,2 مليون) عملية سداد بإجمالي حوالي (580 مليون ) جنيه .

· وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) فقد تم تحصيل مبلغ وقدره حوالى 1,6 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بــ (580) مليون ك.و.س بقطاعات شبكات الجيزة ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .