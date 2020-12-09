نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني



وفاز فريق Z على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف ، حيث تقدم محمود القط لنادي زد من ضربة جزاء في الدقيقة 11 وتعادل محمد همام النجوم في الشوط الثاني وخطف رضا الويشى الهدف الثاني لنادي زد.



وتعادل فريق سرس الليان مع فريق طنطا بهدفين لكلا منهما، حيث شهد الشوط الأول تقدم سرس الليان بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد خيري في الدقيقة 11 ومحمد رمضان حله الهدف الثاني في الدقيقة 16 وقبل ختام الشوط الأول، سجل كريم أسامة هدف لطنطا في الدقيقة 44.





وفي الشوط الثاني، خطف طنطا هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب عبد الرحمن الدح .



وتعادل فريق جمهورية شبين مع فريق القناة بهدف لمثله تقدم القناة بهدف عبودة ممدوح للقناة في الدقيقة 40 من الشوط الأول وتعادل ميهاب ياسر لجمهورية شبين في الدقيقة 31 من الشوط الثاني.



وتعادل منتخب السويس مع كوكاكولا بدون أهداف، كما تعادل السكة الحديد مع المريخ وفريق بتروجت مع الترسانة بدون أهداف.



كما تعادل فريق بورتو السويس مع الداخلية بهدف لمثله تقدم محمود بحيرى لبورتو وتعادل الداخلية في الشوط الثاني.



الترتيب المجموعة الثانية



1- النصر 5 نقاط

2- بتروجت 5 نقاط

3- القناة 5 نقاط

4- زد 5 نقاط

5- الترسانة 5 نقاط

6- الزرقا 4 نقاط

7- سرس الليان 4 نقاط

8- المريخ 4 نقاط

9- كوكاكولا 4 نقاط

10- بورتو 3 نقاط

11- السكة 3 نقاط

12- منتخب السويس 3 نقاط

13- الداخلية نقطتين

14- جمهورية شبين نقطة وحيدة

15- النجوم نقطة وحيدة

16- طنطا نقطة وحيدة

أسفرت نتائج الجوله الثالثه للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني عن تعادل النصر مع الزرقا بهدفين لكلا منهما، حيث شهد الشوط الأول تقدم النصر بهدفين دون مقابل، سجلها أحمد مجدي كهربا في الدقيقة 38 ،احمد حسين من ضربة جزاء في الدقيقة 44 .وفي الشوط الثاني سجل بإسم عادل هدف الزرقا الأول ثم أضاف حسام جمالية الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.