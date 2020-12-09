تعرف على تفاصيل تدريبات الزمالك اليوم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

وحرص  باتشيكو  على الحديث مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم ، حيث تم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانبه للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

كما جاءت رسائل مدير الكرة عبدالحليم علي ، داعمة لهم ومساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.


ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

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