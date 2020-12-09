تدريبات تأهيلية لـ "روقا" على هامش مران الزمالك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بملعب عبداللطيف أبورجيلة. 

جاء ذلك ضمن البرنامج العلاجي والتجهيزي الموضوع للاعب للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات.

وأدى اللاعب تدريبات بالركض حول الملعب، كذلك بعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وحرص باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث مع روقا بشكل سريع في وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة اللاعب والأمور الخاصة بتأهيله تمهيدا للعودة للتدريبات .

ومن جانبه طمئن اللاعب مدربه على سير البرنامج بشكل طيب، كذلك أكد الطبيب أن روقا يؤدي البرنامج الموضوع له بشكل ممتاز، وأن عودته باتت قريبة للانخراط مع زملائه بالتدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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