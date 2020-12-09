الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات بدايةً من غدا الخميس وحتى الثلاثاء 15 ديسمبر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدا الخميس 10 ديسمبر 2020 وحتى الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدا الخميس 10 ديسمبر 2020 وحتى الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:

الخميس 10 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) . 
 
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي برائي . سيوة ) 
 
الجمعة 11 ديسمبر 2020 
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) .
 
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
السبت 12 ديسمبر 2020 
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 40 % ) على بعض المناطق السواحل الغربية ( الإسكندرية مطروح - السلوم ) .
 
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) . 
 
الأحد 3 ديسمبر 2020 
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد . 
 
امطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 50 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم ) 
 
الاثنين 14 ديسمبر 2020 
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن الفتاة وشمال الصعيد . 
 
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية . الطبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم ) 
 
السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) 
 
الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) 
 
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية . الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .
 
الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . 
 
القاهرة الكبرى ومدن القناة : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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