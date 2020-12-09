موسى يحصد اللقب بـ5 أغنيات كأفضل مطرب شاب في 2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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استطاع المطرب موسى ان يحصد لقب أفضل مطرب شاب في استفتاء 2020 والذي يضم عدد كبير من الفئات في جميع المجالات تعتمد على تصويت الجمهور.

وتوج موسى باللقب في منافسة شرسة بين العديد من المطربين الشباب حيث كان الفارق بينه وبين المطرب أحمد كامل بسيط إلا إنه استطاع ان يقتنص اللقب من خلال 5 أغنيات قدمها على مدار عام 2020.

وطرح موسى خلال هذا العام كل من أغنية "الحلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي ومنتج منفذ طارق الأحمدي، "وماسنجر" ومن كلمات خالد شريف، وعبد الرحمن عاصم، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي منسي، وأغنية "جبلين تلج" من كلمات حسين طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي منسي، وأخيرا أغنية "سينيوريتا" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات محمد البوغه، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج حسن السيد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي.

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